MillerKnoll, Inc. se consacre à la recherche, à la conception, à la fabrication, à la vente et à la distribution de sièges, de systèmes d'ameublement, d'autres éléments d'ameublement indépendants, de textiles, de cuir, de feutre, d'articles d'ameublement et de services connexes. Les segments de la société comprennent Americas Contract, International Contract & Specialty et Global Retail. Le segment Americas Contract comprend les activités liées à la conception, à la fabrication et à la vente de produits d'ameublement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires indépendants, pour les environnements de bureau, de soins de santé et d'éducation dans toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le segment International Contract & Specialty comprend les activités liées à la conception, à la fabrication et à la vente de produits d'ameublement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires indépendants. Le segment Global Retail comprend les activités liées à la vente de mobilier et d'accessoires de design moderne à des détaillants tiers.

Indices liés Russell 2000