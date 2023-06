Millicom International Cellular S.A. : Scotiabank favorable sur le dossier

Millicom International Cellular SA est une société internationale de télécommunications numériques et de médias basée au Luxembourg. La société fournit une large gamme de services de communications fixes et mobiles, de télévision par câble et par satellite, de services financiers mobiles et de contenus locaux, tels que la musique et le sport, à des clients privés et professionnels. Elle propose des services et des produits numériques par le biais des marques commerciales TIGO qui comprennent TIGO Money pour les services financiers mobiles, TIGO Sports pour le divertissement local, TIGO ONEtv pour la télévision payante, les données à haut débit, la voix et les solutions interentreprises telles que le cloud et la sécurité. Les segments comprennent l'Amérique latine, qui se concentre sur les services mobiles et câblés, et l'Afrique, qui couvre les services mobiles en mettant l'accent sur les clients interentreprises.

Secteur Services de télécommunications sans fil