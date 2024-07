Milton Capital PLC - Société d'acquisition spécialisée à la recherche d'opportunités dans le secteur de l'énergie - Les directeurs exécutifs Richard Mays et Edward Dawson achètent respectivement 500 000 et 1,0 million d'actions. Le directeur non exécutif Nicholas Pillar achète 2,0 millions d'actions. Toutes les actions sont achetées à 0,75 pence chacune. Après l'achat, Mays, Dawson et Pillar détiennent respectivement 4,5 %, 5 % et 2 % du total des actions émises.

Cours actuel de l'action : 0,75 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 12%

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

