Mimecast rejette l'offre de rachat plus élevée de Proofpoint en raison de problèmes de concurrence

Mimecast Ltd, le fournisseur de solutions de sécurité pour la messagerie électronique qui a annoncé son intention de devenir une entreprise privée le mois dernier, a rejeté une offre plus élevée de Proofpoint, soutenu par Thoma Bravo, en raison de risques antitrust, selon des documents réglementaires et des sources familières avec la situation.

Proofpoint a proposé 92,50 dollars en espèces par action le 31 décembre, quelques semaines après que la société de capital-investissement Permira ait signé un accord de 5,8 milliards de dollars https://www.reuters.com/markets/europe/permira-take-email-security-firm-mimecast-private-58-bln-deal-2021-12-07 pour acheter Mimecast avec une période de 30 jours pendant laquelle Mimecast peut discuter avec d'autres parties, ont déclaré les personnes, qui ont requis l'anonymat pour discuter de questions privées.

Bien que l'offre soit 16 % plus élevée que l'offre de Permira de 80 dollars par action, Mimecast a rejeté la demande de Proofpoint de procéder à une vérification préalable, invoquant les risques antitrust de la fusion de deux grands fournisseurs de sécurité de messagerie électronique, ont indiqué les personnes.

Le comité spécial de Mimecast a examiné l'offre avec des conseillers juridiques et a conclu qu'une combinaison de deux concurrents pourrait contrôler plus de 50 % du marché de la sécurité des e-mails. Ils ont estimé qu'une telle opération entraînerait probablement un long examen par les régulateurs antitrust et que peu de remèdes, tels que les cessions, sont disponibles, ont indiqué les personnes.

Après plusieurs discussions, Mimecraft a estimé que ses préoccupations n'étaient pas suffisamment prises en compte par Proofpoint, qui avait indiqué qu'elle pouvait encore augmenter son offre dans l'attente d'une vérification préalable.

"Après avoir examiné toutes les alternatives disponibles pour Mimecast, le conseil d'administration a déterminé que la transaction Permira est dans le meilleur intérêt des actionnaires et de la société", a déclaré un porte-parole de Mimecast dans un communiqué.

"Elle maximise la valeur, en offrant une prime en espèces significative avec un chemin clair vers la clôture."

Proofpoint s'est refusé à tout commentaire. Thoma Bravo, une société de capital-investissement qui a racheté Proofpoint dans le cadre d'une transaction de 12,3 milliards de dollars en avril dernier, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'opération de Permira devrait être conclue au cours du premier semestre 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Les actions de Mimecast ont augmenté de 1,43 % à 80,32 $. (Reportage de Krystal Hu à New York ; édition de Richard Chang)