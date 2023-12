MiMedx Group, Inc. est une société de produits biologiques placentaires. La société développe et distribue des allogreffes de tissu placentaire à l'aide de procédés protégés par des brevets pour de multiples secteurs de la santé. La société s'attache à répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans les domaines du traitement avancé des plaies, de la récupération chirurgicale et de l'arthrose. La société opère à travers deux segments : Plaies et chirurgie, et Médecine régénérative. Le segment des plaies et de la chirurgie se concentre sur les marchés du traitement avancé des plaies et de la récupération chirurgicale. Ses plates-formes technologiques comprennent des allogreffes tissulaires dérivées de la membrane placentaire humaine, des allogreffes tissulaires dérivées du cordon ombilical humain et une matrice extracellulaire particulaire dérivée du disque placentaire humain. Le secteur de la médecine régénérative se concentre uniquement sur les technologies de médecine régénérative. Le portefeuille de produits de la société comprend EPIFIX, AMNIOFIX, mDHACM, AMNIOBURN, EPICORD et AMNIOCORD, AXIOFILL et AMNIOEFFECT.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale