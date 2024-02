Minal Industries Limited est une société basée en Inde, qui fabrique et exporte des articles en or et en argent sertis de diamants de différents modèles/spécifications. Ses secteurs géographiques sont au nombre de deux : L'Inde et l'extérieur de l'Inde. Les installations de production de la société sont situées en Inde. Les filiales de la société comprennent Minal International FZE, Minal Info jewels Ltd et M/S RSBL Jewels.

Secteur Habillement et accessoires