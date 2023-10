Mincon Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils de forage de roches. Les produits sont utilisés dans les secteurs de l'exploration minière, de la production de pétrole et de gaz, du forage des puits d'eau, du forage géothermique et du forage sismique. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'outils de forage (83,4%) : marteaux fond-de-trou conventionnels, marteaux fond-de-trou à circulation inversée et systèmes de forage directionnel horizontal. En outre, le groupe propose des prestations de formation et de support technique ; - distribution de produits tiers (16,6%) : plates-formes de forage, pompes à boue, meuleuses d'insertion et lubrifiants. A fin 2022, Mincon Group plc dispose de 9 sites de production implantés en Irlande, aux Etats-Unis (2), en Finlande, en Suède, en Australie, au Royaume Uni, au Canada et en Afrique du Sud. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (1,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (47,3%), Amériques (41%) et Australasie (9,9%).

Secteur Machines et équipements industriels