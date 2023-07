Mincor Resources NL est un producteur australien de sulfures de nickel destinés au secteur des batteries à énergie verte. La société est engagée dans l'exploration, l'évaluation, le développement et la production de gisements minéraux, par le biais de ses filiales. Les secteurs de la société comprennent Kambalda Nickel Operations (KNO) et l'exploration. Le segment KNO comprend les opérations du Nord (mines Durkin North et Long North) et la mine Cassini située dans le district de Kambalda, en Australie occidentale. Le segment Exploration comprend ses perspectives d'exploration et d'évaluation en Australie, y compris les sites en entretien et maintenance. Son gisement Cassini est situé dans la région des Southern Goldfields d'Australie occidentale (WA), à environ 60 kilomètres (km) au sud du canton de Kambalda. Le projet aurifère Widgiemooltha (WGP) de la société est situé dans le dôme Widgiemooltha, entouré de divers camps aurifères, notamment St Ives, Higginsville, Chalice et Wattle Dam.

Secteur Exploitations minières et métallurgie