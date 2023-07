Mind Gym plc est une société de sciences comportementales basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions d'amélioration des affaires aux entreprises du monde entier. L'activité principale de la société est d'appliquer la science comportementale pour transformer la performance des entreprises et la vie des personnes qui y travaillent. Ses secteurs d'activité comprennent la région EMEA, qui comprend le Royaume-Uni et Singapour, et l'Amérique, qui comprend les États-Unis et le Canada. Elle applique la science comportementale principalement par le biais de la recherche, du conseil stratégique, du développement de la gestion et des employés, de la communication avec les employés et des services connexes. Elle fournit des solutions intégrées de changement de culture et de comportement aux organisations de premier ordre en utilisant une méthodologie évolutive. Ses solutions comprennent, entre autres, la gestion du rendement, le développement du leadership, la diversité, l'équité et l'inclusion, l'intégration et l'efficacité personnelle. La société opère sur trois marchés mondiaux, à savoir la transformation des entreprises, la gestion du capital humain et l'apprentissage et le développement.