Mind Gym Plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions d'amélioration des entreprises en utilisant des produits propriétaires évolutifs basés sur la science du comportement. La société opère sur trois marchés mondiaux : la transformation des entreprises, la gestion du capital humain et l'apprentissage et le développement. Elle opère à travers deux segments : EMEA et Amérique. Le segment EMEA comprend le Royaume-Uni et Singapour. Le segment Amérique comprend les États-Unis et le Canada. Ses solutions comprennent Wellworking, Performa, la gestion des performances, le développement du leadership, la diversité, l'équité et l'inclusion, l'intégration, le respect, le service à la clientèle, le changement et l'éthique. Ses solutions s'appuient sur la science du comportement pour favoriser un bien-être inclusif, durable et pratique. Performa est la plateforme de coaching en ligne 1:1 de l'entreprise, offrant un coaching de précision par des coachs accrédités ayant plus de 250 heures d'expérience. Performa s'appuie sur des diagnostics psychométriques, des ressources scientifiques et des exercices pour les coachs.