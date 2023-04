Mind Gym réalise un chiffre d'affaires conforme aux attentes, avec une hausse des recettes annuelles

(Alliance News) - Mind Gym PLC a déclaré lundi qu'elle était confiante pour l'avenir, après avoir enregistré un bond de son chiffre d'affaires au cours du second semestre de son exercice financier qui vient de s'achever.

Mind Gym est un service de coaching personnel et professionnel basé à Londres.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un chiffre d'affaires de 54,7 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, soit une hausse de 12 % par rapport aux 48,7 millions de livres sterling de l'exercice 2022. Elle s'attend à ce que le bénéfice avant impôt soit "largement" conforme aux attentes, sans fournir de chiffres.

Le chiffre d'affaires du second semestre de l'exercice a augmenté de 14% par rapport à l'année précédente, a déclaré Mind Gym, démontrant une bonne dynamique par rapport à la croissance annuelle de 11% au premier semestre.

Pour ce qui est de l'avenir, Mind Gym a déclaré qu'elle restait confiante dans ses perspectives, car elle a réalisé des performances "robustes" malgré les vents contraires macroéconomiques. L'entreprise a noté qu'au cours du second semestre de l'exercice, elle a signé un important accord-cadre avec un constructeur automobile mondial, qui devrait initialement rapporter au moins 2 millions de livres sterling au cours des 18 prochains mois.

Octavius Blac, directeur général, a déclaré : "Nous sommes encouragés par les résultats obtenus au cours de l'année écoulée : "Nous sommes encouragés par nos performances au cours de l'exercice 23. Malgré les vents contraires macroéconomiques, MindGym a augmenté son taux de croissance au second semestre et a remporté un nouvel accord-cadre important. La force continue de MindGym dans le domaine de l'innovation, associée à un bilan sans dette, à la poursuite de l'acquisition de clients et à l'évolution du pipeline numérique, la place en bonne position pour l'exercice 24 et au-delà."

Mind Gym fournira une mise à jour supplémentaire lors de la publication de ses résultats le 14 juin.

Les actions de Mind Gym ont baissé de 3,9 % à 61,00 pence chacune à Londres lundi matin. Au cours des 12 derniers mois, l'action a baissé de 53%.

