(Alliance News) - Mind Gym PLC a déclaré lundi que le second semestre de son exercice financier était plus solide que le premier, et a confirmé la nomination de son nouveau directeur général.

Les actions de Mind Gym ont augmenté de 8,8% à 40,80 pence chacune à Londres lundi matin.

Le service de coaching personnel et professionnel basé à Londres a déclaré avoir réalisé une "performance nettement plus forte" au cours du second semestre de son exercice financier se terminant le 31 mars, réalisant un chiffre d'affaires de 24 millions de livres sterling, soit une hausse de 15 % par rapport aux 20,9 millions de livres sterling enregistrés au cours des six premiers mois de l'exercice financier.

Elle a réalisé un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 3,8 millions de livres sterling, contre une perte d'Ebitda de 4,1 millions de livres sterling au premier semestre de l'exercice 2024.

Mind Gym a affirmé qu'elle s'attend à déclarer un chiffre d'affaires annuel de 44,9 millions de livres sterling, en baisse d'environ 18% par rapport aux 55,0 millions de livres sterling de l'exercice 2023.

La société a également confirmé que Christoffer Ellehuus est devenu PDG avec effet immédiat, tandis qu'Octavius Black devient président exécutif.

Mind Gym a nommé Ellehuus au poste de CEO désigné en décembre, après une recherche approfondie qui a commencé au début de l'année 2023. Il a rejoint l'entreprise le 8 janvier et devait à l'origine devenir PDG au moment de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise en juillet.

Sa nomination intervient alors que M. Black, PDG de l'entreprise depuis 2001, devient président exécutif, le mandat de trois ans de la présidente Ruby McGregor-Smith s'achevant en juillet.

M. Black a commenté cette nomination : "Je suis ravi des progrès accomplis par Christoffer au cours de ses 100 premiers jours à MindGym, qu'il s'agisse de comprendre l'activité, de nouer des relations avec les clients, d'apprendre à connaître notre équipe ou de définir sa stratégie pour l'avenir de l'entreprise. Il est tout à fait logique pour l'équipe et pour nos parties prenantes d'accélérer le transfert des responsabilités du PDG, de sorte que notre nouvel exercice financier commence avec notre nouveau PDG officiellement en place, plutôt que d'attendre l'AGA comme nous l'avions prévu précédemment.

"Je me réjouis d'assumer le rôle de président exécutif et, au-delà de la présidence du conseil d'administration, de me concentrer sur la promotion de MindGym sur le marché et sur le développement de nos relations avec les dirigeants de nombreuses entreprises parmi les plus ambitieuses au monde, tout en soutenant MindGym avec ses solutions pionnières en matière de capital humain", a-t-il ajouté.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

