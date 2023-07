Cyberjaya Education Group Berhad, anciennement Minda Global Berhad, est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : universités, collèges, écoles internationales et autres. La société gère un portefeuille d'établissements d'enseignement en Malaisie, dont l'université de Cyberjaya, le Cyberjaya College Kota Kinabalu, le Cyberjaya College Kuching, le Cyberjaya College Central, l'Oxbridge Language Centre, l'Asia Metropolitan University et le SMR HR Group. Les filiales de la société comprennent ASIAMET Education Group Sdn. Bhd, Minda Global International Education Sdn. Bhd, Minda Global Management Sdn. Bhd, Cyberjaya College Central Sdn. Bhd, Cyberjaya College Kota Kinabalu Sdn. Bhd, Cyberjaya College Kuching Sdn. Bhd, SMR HR Group Sdn. Bhd. SMR HR Group Sdn. Bhd. et autres.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers