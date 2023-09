Mindax Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. Le portefeuille de projets de la société comprend du minerai de fer et de l'or. Ses projets comprennent le projet de fer Mt Forrest, le projet d'or Mt Lucky et le projet Meekatharra North. Le projet de fer Mt Forrest se trouve dans la province de Yilgarn. Il comprend sept concessions minières et est situé à 600 kilomètres (km) du port de Geraldton, à 165 km de la voie ferrée sud de Menzies et à environ 648 km du port d'Esperance. Le projet constitue une ressource de minerai de fer de dimension mondiale. Le projet Meekatharra North comprend une licence d'exploration accordée, E51/1705. Le projet Meekatharra North est un centre d'exploitation aurifère dans les champs aurifères de Murchison en Australie occidentale. Le projet est situé à 40 km au nord de la ville de Meekatharra, à l'extrémité nord de la ceinture de roches vertes de Meekatharra, dans la province de Murchison, en Australie occidentale. Mt Lucky se trouve dans le champ minéral de Mt Margaret, dans les champs aurifères du nord-est de l'Australie occidentale.

Secteur Sociétés minières intégrées