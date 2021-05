MindBeacon Holdings Inc. : Credit Suisse maintient sa recommandation à l'achat

Données financières CAD USD EUR CA 2021 21,1 M 17,3 M 14,4 M Résultat net 2021 -9,00 M -7,38 M -6,13 M Tréso. nette 2021 57,0 M 46,8 M 38,8 M PER 2021 -18,3x Rendement 2021 - Capitalisation 137 M 113 M 93,0 M VE / CA 2021 3,77x VE / CA 2022 2,17x Nbr Employés - Flottant 85,6% Graphique MINDBEACON HOLDINGS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MINDBEACON HOLDINGS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 13,25 CAD Dernier Cours de Cloture 5,75 CAD Ecart / Objectif Haut 161% Ecart / Objectif Moyen 130% Ecart / Objectif Bas 73,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Samuel L. Duboc Chairman & Chief Executive Officer John Plunkett Chief Financial Officer & Secretary Peter Farvolden Chief Science Officer Michael Apkon Independent Non-Executive Director David G. Fuller Lead Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MINDBEACON HOLDINGS INC. -52.00% 113 TENCENT HOLDINGS LIMITED 3.63% 733 112 NETFLIX, INC. -10.31% 215 041 PROSUS N.V. -2.06% 168 472 NASPERS LIMITED 5.14% 92 247 AIRBNB, INC. -4.46% 85 307