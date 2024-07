Mindflair plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'entreprises technologiques axées sur l'intelligence artificielle (IA) et présentant un potentiel de croissance important. La société est engagée dans la construction d'un portefeuille d'investissement d'entreprises de haute technologie dans des domaines tels que l'IA, l'Internet des objets (IoT), la cybersécurité, l'apprentissage automatique, les technologies immersives et le big data. Elle investit directement et co-investit aux côtés de British Business Bank & Enterprise Ireland dans les fonds institutionnels de Sure Valley Ventures, qui investissent dans des entreprises privées de logiciels d'IA. Son portefeuille axé sur l'IA compte environ 17 entreprises, dont Cameramatics, Smarttech247, Nova Leah, Vividq, Captur, Getvisibility, Retinize, Jaid, Wia, Virtex, Everyangle, Engage Xr, Artomatix, Ambisense, Precog, Volograms et Low 6.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds