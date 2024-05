MinebeaMitsumi Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de composants de haute précision destinés aux secteurs des télécommunications, de l'aviation, de l'industrie automobile et de l'électronique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - semi-conducteurs, dispositifs optiques, et composants mécaniques et électriques (38,2%) ; - dispositifs et composants électroniques (33%) : dispositifs d'éclairage pour écrans LCD, lecteurs de disque dur, dispositifs spéciaux, etc. ; - composants usinés (15,8%) : roulements à billes, pivots, paliers à rotule, pièces de fixation, embrayages, freins magnétiques, etc. ; - composants automobiles, pour machines industrielles et pour bâtiments (12,9%) ; - autres (0,1%).

Secteur Equipements et pièces électroniques