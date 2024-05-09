* LE CAMBODGE ET LA THAILANDE ATTIRENT 320 MILLIONS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENTS DE LA PART DU JAPONAIS MINEBEAMITSUMI - NIKKEI
* LE JAPON ET LA THAÏLANDE INVESTISSENT DANS LA CONSTRUCTION D'UNE USINE AU CAMBODGE ET DANS L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE SOLAIRE DANS DES USINES EN THAÏLANDE - NIKKEI
* EN THAILANDE, MINEBEAMITSUMI INVESTIRA 17 MILLIARDS DE YENS POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE SOLAIRE DES USINES EXISTANTES - NIKKEI
* La construction d'une usine au CAMBODGE par MINEBEAMITSUMI commencera cette année et l'exploitation devrait commencer dès l'exercice 2026 - NIKKEI Plus d'informations sur l'entreprise :