La plateforme de logistique des métaux MineHub va acquérir Waybridge pour 2,5 millions de dollars en actions

Les plateformes en ligne pour les métaux industriels ont pris de l'ampleur ces dernières années, les négociants délaissant progressivement les systèmes traditionnels basés sur le papier.

Les deux entreprises se complètent, MineHub étant plus forte en Asie et auprès des sociétés minières et Waybridge étant plus axée sur l'Amérique du Nord et les consommateurs industriels de métaux, selon une déclaration commune.

La société privée Waybridge compte plus de 90 entreprises interagissant sur sa plate-forme, notamment des fabricants, des mineurs, des entrepôts et des sociétés d'expédition, a-t-elle ajouté.

L'année dernière, le groupe minier mondial BHP et le japonais Sumitomo Corp se sont tous deux abonnés à MineHub et ont accepté d'utiliser sa plate-forme.

"Nous avons la possibilité de réduire considérablement les délais pour atteindre la masse critique et devenir une norme industrielle, en créant une valeur de réseau pour nos clients", a déclaré Arnoud Busmann, directeur général de MineHub.

"Toutes les données dont les industries clés... ont besoin pour vérifier la conformité aux politiques ESG, aux réglementations commerciales ou pour déterminer leur exposition aux émissions Scope 3 seront capturées et accessibles en un seul endroit."

L'actuel PDG de Waybridge, Scott Evans, sera nommé au conseil consultatif de MineHub pour aider à travailler sur la commercialisation et la stratégie.