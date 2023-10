Minera Alamos Inc. est une société de production et de développement aurifère basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières situées au Mexique. Elle possède un portefeuille d'actifs mexicains, dont la mine à ciel ouvert et à lixiviation en tas de Santana, à Sonora, qu'elle détient à 100 %. La propriété Santana consiste en neuf concessions minières et couvre environ 3 100 hectares. Elle est située à plus de 200 kilomètres à l'est-sud-est de Hermosillo, Sonora, Mexique. En outre, la société détient une participation de 100 % dans deux concessions minières contiguës qui couvrent plus de 350 hectares, appelées Santa Lucia et Hilda 35 Fraccion 1. Le projet aurifère Cerro de Oro, d'une superficie de 6 500 hectares, est situé dans le nord de l'État de Zacatecas, au Mexique, et est accessible par une route goudronnée. Le projet Cerro de Oro comprend les concessions Zacatecas I et Zacatecas II près de Concepcion del Oro, Zacatecas, Mexique. Le projet La Fortuna, d'une superficie de 6 200 ha, est situé dans l'État de Durango, au Mexique. La société détient également une participation de 100 % dans une propriété de Los Verdes.

Secteur Sociétés minières intégrées