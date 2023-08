Minera Alamos Inc. est une société canadienne de production et de développement de l'or. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières situées au Mexique. La société possède un portefeuille d'actifs mexicains, y compris la mine à ciel ouvert et lixiviée en tas de Santana, détenue à 100 %, à Sonora. Le projet Santana, d'une superficie de 4 500 hectares (ha), est situé dans l'État de Sonora, au Mexique, et est accessible par une autoroute pavée. Le projet Santana est situé à environ 200 kilomètres (km) à l'est-sud-est de Hermosillo, Sonora, Mexique. Le projet aurifère Cerro de Oro de 6 500 ha est situé dans le nord de l'État de Zacatecas, au Mexique, et est accessible par une autoroute pavée. Le projet Cerro de Oro comprenant les concessions Zacatecas I et Zacatecas II près de Concepcion del Oro, Zacatecas, Mexique. Le projet La Fortuna de 6 200 ha est situé dans l'État de Durango, au Mexique. L'accès routier se fait depuis la ville de Culiacan, située à environ 85 km au sud-ouest de l'État de Sinaloa. La société possède cinq filiales mexicaines.

Secteur Sociétés minières intégrées