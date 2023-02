Golden Sun de Mineral & Financial conclut un accord pour dynamiser BellaVista

(Alliance News) - Mineral & Financial Investments Ltd a annoncé mercredi que sa société affiliée Golden Sun Resources Ltd a conclu un financement de 10 millions USD.

Le financement permettra d'étendre l'actif de la mine BellaVista au Costa Rica pour en faire une opération complète d'exploitation et de broyage. Il s'agit actuellement d'une "opération de lixiviation en tas en usine pilote à petite échelle".

"Le financement permettra de financer plusieurs initiatives, ainsi que la construction d'une usine de lixiviation au carbone de 400 tonnes par jour. La construction et l'expansion de l'usine devraient être terminées d'ici mars 2024", a déclaré M&F.

L'ensemble de financement en continu a été conclu avec Sprott Resource Streaming & Royalty Corp.

M&F a déclaré avoir converti ses notes de prêt convertibles décrochées existantes en actions de Golden Sun Resources. Elle détient maintenant une participation de 5,2% dans Golden Sun.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 4,9% à 19,40 pence chacune à Londres mercredi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

