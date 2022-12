Le bénéfice annuel de Mineral & Financial baisse en raison de la hausse des frais administratifs

(Alliance News) - Mineral & Financial Investments Ltd a déclaré vendredi que son bénéfice a diminué au cours de son dernier exercice financier, en raison de l'augmentation des dépenses.

La société d'investissement basée aux îles Caïmans a enregistré une baisse de 9,8 % de son bénéfice avant impôt, qui est passé de 997 000 GBP l'année précédente à 899 000 GBP au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin. Cette baisse est due à l'augmentation des coûts administratifs.

La société a déclaré que ses coûts administratifs plus élevés comprennent l'émission d'incitations à l'achat d'actions, et une augmentation de 51 000 GBP des frais juridiques due à des frais juridiques "extraordinaires" découlant d'une tentative de financement infructueuse par une société émettrice, bien qu'un financement ait été décroché ultérieurement auprès d'une source différente. Cela comprend également une augmentation du salaire du directeur général de Mineral & Financial, Jacques Vaillancourt.

Dans l'ensemble, les frais d'exploitation se sont élevés à 439 000 GBP au cours de l'exercice 2022, contre 341 000 GBP l'année précédente. Cela inclut une charge de paiement basée sur des actions de 92 000 GBP, et d'autres gains et pertes de 133 000 GBP.

Entre-temps, la valeur nette d'inventaire par action de Mineral & Financial a augmenté de 10 % pour atteindre 20,04 pence, contre 18,22 pence l'année précédente, et sa valeur nette d'inventaire a augmenté de 16 % pour atteindre 7,5 millions de GBP, contre 6,4 millions de GBP.

"Notre performance en 2022 a été relativement forte, mais inférieure à nos attentes pour l'année", a déclaré Mineral & Financial.

Les actions de Mineral & Financial ont clôturé en baisse de 5,0 % à 18,04 pence vendredi à Londres.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.