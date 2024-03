Mineral & Financial Investments Limited est une société d'investissement. La société est engagée dans l'investissement, le financement et le conseil aux sociétés de ressources naturelles, avec un accent particulier sur les sociétés minières. La société gère deux portefeuilles, le portefeuille tactique pour les investissements plus liquides dans lesquels une valeur à court et moyen terme peut être obtenue et le portefeuille stratégique pour les investissements à long terme. Le portefeuille tactique est sa trésorerie. C'est par le biais du portefeuille tactique qu'elle s'assure de disposer du capital nécessaire pour investir lorsque d'autres ne peuvent ou ne veulent pas investir dans le secteur des métaux et des mines. Le portefeuille stratégique a pour but de générer des retours sur investissement en fournissant du capital financier à des sociétés d'extraction de métaux dont elle pense qu'elles peuvent entrer en production. Elle fournit des services de conseil à ses entreprises bénéficiaires, qui couvrent la stratégie, les financements, les acquisitions, les cessions, les fusions, les services géologiques, les relations avec les investisseurs et les relations publiques.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds