Mineral Resources Limited : Toujours du potentiel 30/12/2020 | 16:15 Jordan Dufee 30/12/2020 | 16:15 30/12/2020 | 16:15 achat En cours

Cours d'entrée : 36.77AUD | Objectif : 45AUD | Stop : 27AUD | Potentiel : 22.38% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Mineral Resources Limited et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 45 AUD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 24.17 AUD.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Données financières AUD USD EUR CA 2021 3 219 M 2 468 M 2 010 M Résultat net 2021 687 M 526 M 429 M Dette nette 2021 22,9 M 17,6 M 14,3 M PER 2021 10,4x Rendement 2021 4,92% Capitalisation 6 909 M 5 264 M 4 313 M VE / CA 2021 2,15x VE / CA 2022 2,09x Nbr Employés - Flottant 78,1% Prochain événement sur MINERAL RESOURCES LIMITED 18/02/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 32,09 AUD Dernier Cours de Cloture 36,77 AUD Ecart / Objectif Haut 14,0% Ecart / Objectif Moyen -12,7% Ecart / Objectif Bas -45,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Christopher J. Ellison Managing Director & Executive Director Peter David Wade Non-Executive Chairman Mike Grey Chief Operating Officer Mark Gregory Wilson Chief Financial Officer & Co-Secretary Kelvin Edward Flynn Independent Non-Executive Director