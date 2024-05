Mineral Resources Ltd est une société de ressources diversifiées basée en Australie. La société opère à travers six segments : Services miniers, Minerai de fer, Lithium, Énergie, Autres produits de base et Centrale. La division des services miniers fournit des solutions complètes de la mine au port. La filiale de la société, Crushing Mining Services (CSI), fournit des solutions de concassage, de criblage et de traitement aux sociétés minières. La société exploite trois centres de minerai de fer en Australie occidentale dans les régions de Yilgarn, Pilbara et Ashburton. Ses trois centres de minerai de fer sont Onslow Iron, Yilgarn Hub et Pilbara Hub. La société possède deux mines de lithium en roche dure en Australie occidentale : Mt Marion, dans la région des champs aurifères, et Wodgina, dans la région de Pilbara. La mine de lithium Mt Marion est située à environ 40 kilomètres (km) au sud-ouest de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Le lithium de Wodgina est situé à 120 km au sud de Port Hedland dans la région de Pilbara en Australie occidentale. Le secteur de l'énergie comprend deux puits dans le bassin de Perth.

Secteur Sociétés minières intégrées