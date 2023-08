Mineral Resources Ltd est une société de services miniers basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent la fourniture intégrée de biens et de services au secteur des ressources. Elle possède un portefeuille d'exploitations minières dans plusieurs produits de base, notamment le minerai de fer et le lithium. Elle opère par le biais de cinq segments : Services miniers et traitement, minerai de fer, lithium, autres produits de base, et central. Elle fournit des services miniers à des clients dans toute l'Australie occidentale et le Territoire du Nord, en exploitant des sites miniers dans les régions de Pilbara et de Goldfields et en expédiant des produits par les ports de Port Hedland et d'Esperance. Sa division de services miniers fournit des solutions complètes de la mine au port. Elle propose la conception, la fabrication, la mise en service et l'exploitation et l'entretien sur site des installations, ainsi que des services miniers spécialisés tels que la manutention des matériaux, la location et l'entretien des installations et des équipements, la récupération des résidus, le concassage des agrégats et la conception des mines, ainsi que l'ingénierie et la construction.