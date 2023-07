Minerals Technologies Inc. est une société axée sur les ressources et la technologie qui développe, produit et commercialise une gamme de produits minéraux spécialisés, à base de minéraux et de minéraux synthétiques, ainsi que des systèmes et des services de soutien dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Performance Materials, Specialty Minerals et Refractories. Le segment Performance Materials est un fournisseur mondial d'une gamme de matériaux synthétiques et à base de bentonite destinés aux marchés industriels et de consommation, ainsi qu'aux projets de construction non résidentielle, d'assainissement de l'environnement et d'infrastructure. Le segment Minéraux de Spécialités produit et vend le produit minéral synthétique qu'est le carbonate de calcium précipité et le produit minéral transformé qu'est la chaux vive (lime), et extrait des minerais puis transforme et vend des produits minéraux naturels. Le segment Réfractaires produit des matériaux réfractaires monolithiques et façonnés et des produits de spécialité. Il fournit également des services et vend des équipements d'application et de mesure et des produits de fil métallurgique.

