Minerals Technologies Inc. est une société de minéraux de spécialité axée sur la technologie qui développe, produit et commercialise une gamme de produits minéraux et à base de minéraux, de systèmes connexes et de services. Les segments de la société comprennent Consumer & Specialties et Engineered Solutions. Le segment Consumer & Specialties sert directement les marchés finaux de consommation et fournit des solutions et des technologies à base de minéraux pour les produits de ses clients. Les deux lignes de produits de ce segment sont Household & Personal Care et Specialty Additives. Le segment "Engineered Solutions" regroupe tous les systèmes techniques, les mélanges de minéraux et les technologies conçus pour faciliter les processus et les projets des clients. Les deux lignes de produits de ce segment sont High-Temperature Technologies et Environmental & Infrastructure. La société dessert globalement un éventail de marchés grand public et industriels, notamment les marchés des produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques, du papier, de l'emballage, de l'automobile, de la construction et de l'environnement.

Secteur Chimie de spécialité