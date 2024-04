Mineralys Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments ciblant les maladies causées par une élévation anormale de l'aldostérone. Son produit candidat, le lorundrostat, est un inhibiteur de l'aldostérone synthase (ASI) hautement sélectif et exclusif, administré par voie orale, que la société développe initialement pour le traitement des patients souffrant d'hypertension non contrôlée (uHTN). Le Lorundrostat est conçu pour réduire les niveaux d'aldostérone en inhibant le CYP11B2, l'enzyme responsable de la production de l'hormone. La Société a terminé l'essai Target-HTN, un essai de preuve de concept de phase II pour le lorundrostat dans le traitement de l'hypertension artérielle non contrôlée. En plus de l'hypertension, la Société a l'intention de développer le lorundrostat pour le traitement de la maladie rénale chronique (MRC).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale