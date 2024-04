Mineros SA est une société colombienne dont l'activité principale est l'exploration et l'exploitation de l'or et d'autres métaux précieux connexes, de minéraux métalliques et non métalliques et d'hydrocarbures. La société a ses principaux centres opérationnels dans la municipalité d'El Bagre, ainsi qu'à Zaragoza, Nechi et Bajo Cauca Antioqueno, qui sont situés dans le département d'Antioquia, avec une production annuelle moyenne de 120 000 onces d'or. Au 31 décembre 2011, la société possédait des filiales telles que Proyecto Sabaletas SAS, Exploradora Minera SAS et Operadora Minera SAS, ainsi qu'une participation mineure dans Unipalma de los Llanos SA. En mars 2013, la Société a acquis une participation de 90 % dans Hemco SA, une société minière d'or et d'argent basée à Managua.

Secteur Or