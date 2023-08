Minerva Group Holding Ltd, anciennement Power Financial Group Ltd, est une société holding d'investissement principalement engagée dans l'activité de prêt. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le secteur des prêts d'argent est engagé dans la fourniture de financement de prêts à Hong Kong. Le secteur des services financiers est engagé dans la fourniture de services financiers, y compris le courtage en valeurs mobilières, le placement et les services de conseil en finance d'entreprise à Hong Kong. Le secteur de l'investissement d'actifs se consacre à l'investissement dans des titres de créance, des titres de participation cotés et non cotés, et des fonds. Le segment "Trading" est engagé dans le commerce de produits liés aux soins de santé à Hong Kong et à l'étranger.

