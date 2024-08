Ming Yang Smart Energy Group Limited est une entreprise chinoise qui fabrique des équipements haut de gamme, investit et exploite des centrales électriques à énergie nouvelle et s'occupe de gestion intelligente. Le secteur de la fabrication d'équipements haut de gamme pour les nouvelles énergies comprend principalement la recherche et le développement, la production, la vente, l'exploitation intelligente et la maintenance de turbines éoliennes à grande échelle et de leurs principaux composants. Les activités d'investissement, d'exploitation et de gestion intelligente des centrales électriques à énergie nouvelle comprennent principalement le développement, l'investissement, la construction et la gestion intelligente des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques. Les produits de la société comprennent des unités terrestres et de grandes unités offshore de type à température normale, à basse température, à large température, de type plateau et de type côtier, qui peuvent s'adapter à différents environnements, conditions de vent et conditions de production d'électricité dans diverses régions. La société opère principalement en Chine et sur les marchés étrangers.