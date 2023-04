Minim, Inc. annonce des changements au sein de sa direction

Le 7 avril 2023, Jeremy Hitchcock, âgé de 41 ans, administrateur de Minim, Inc. et président du conseil d'administration de la société, a été nommé président exécutif de la société et sera, par conséquent, le principal dirigeant de la société. M. Hitchcock ne recevra aucune rémunération de la part de la société en rapport avec ses fonctions, à l'exception de la rémunération qu'il reçoit actuellement en sa qualité d'administrateur non salarié de la société. M. Hitchcock est marié à Elizabeth Hitchcock, qui est également administrateur de la Société.M. Hitchcock est administrateur de Minim depuis mai 2019, et depuis février 2020, il occupe le poste de président du conseil d'administration.

M. Hitchcock est cofondateur de Cadence Connectivity, Inc, qui est à l'origine de la division logicielle de Minim. Depuis janvier 2020, M. Hitchcock est partenaire de New North Ventures. Depuis 2017, M. Hitchcock est directeur chez Orbit Group LLC.

En 2001, M. Hitchcock a cofondé Dyn. M. Hitchcock est titulaire d'une licence en systèmes d'information de gestion de l'Institut polytechnique de Worcester. Le 7 avril 2023, Mehul Patel, principal dirigeant et administrateur de Minim, Inc. (la société), a démissionné de ses fonctions de principal dirigeant et d'administrateur de la société.

M. Patel n'est pas et n'a jamais été membre d'un comité du conseil d'administration de la société (le conseil d'administration). La démission de M. Patel n'est pas le résultat d'un désaccord avec la société sur une question relative aux activités, aux politiques ou aux pratiques de la société. Le 7 avril 2023, Philip Frank et Sandra Howe ont également démissionné en tant qu'administrateurs de la société.

Chacun d'entre eux avait précédemment siégé aux comités d'audit, de gouvernance d'entreprise et de rémunération du conseil d'administration et, en démissionnant en tant qu'administrateurs, chacun d'entre eux a également démissionné de ces comités. La démission de M. Frank et de Mme Howe n'est pas le résultat d'un désaccord avec la société sur une question relative aux opérations, aux politiques ou aux pratiques de la société.