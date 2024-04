Minim, Inc. est une entreprise de réseaux qui conçoit, fabrique et vend des produits de réseaux grand public sous la marque Motorola. Ses produits de câblage et de fidélité sans fil (WiFi), dotés d'un système d'exploitation intelligent et d'une application mobile intégrée, constituent un canal de vente au détail et de commerce électronique aux États-Unis. L'entreprise fournit des logiciels intelligents pour protéger et améliorer les connexions WiFi dont elle dépend pour travailler, apprendre et vivre. Le portefeuille de matériel de l'entreprise comprend des modems câble, des modems/routeurs câble, des modems mobiles à large bande, des routeurs sans fil, des adaptateurs MoCA (Multimedia over Coax Alliance) et des dispositifs de réseau domestique maillé. Sa plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) comprend des applications mobiles, une application Web, des suites d'API et un agent embarqué à code source ouvert pour les dispositifs de mise en réseau. Les modems et modems/routeurs (passerelles) sont des dispositifs qui convertissent le service de câble en connectivité internet pour les connexions Ethernet uniquement (modems) ou Ethernet et sans fil (modems/routeurs).

Secteur Services de télécommunications sans fil