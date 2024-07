Norilsk Nickel est le 1er producteur mondial de nickel et de palladium. En outre, le groupe produit et commercialise du platine et du cuivre. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de métaux (95,8%) : palladium (39% du CA), cuivre (22,2%), nickel (21,2%), rhodium (6,2%), platine (4%), or (3,8%) et autres (3,6%) ; - autres (4,2%) : notamment production d'électricité et prestations de transport et de services logistiques.