Le producteur de métaux russe Nornickel va relancer l'un des deux fours de sa fonderie phare de Nadezhda au début du mois d'août après d'importantes réparations qui ont affecté les plans de production, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters vendredi.

L'achèvement des réparations suggère que l'entreprise a trouvé des moyens de surmonter les problèmes causés par les sanctions occidentales, qui avaient précédemment retardé l'importation de l'équipement nécessaire.

Nornickel, le plus grand producteur mondial de palladium et l'un des principaux producteurs de nickel raffiné, ne fait pas l'objet de sanctions occidentales directes, mais certaines entreprises occidentales évitent de traiter avec lui dans le cadre de ce que Moscou appelle des "auto-sanctions volontaires".

Les sanctions ont limité le développement de Nornickel. Ainsi, la société a dû reporter de deux ans les réparations de l'un des deux fours de Nadezhda, un actif de production clé.

Les réparations, d'un montant de 30 milliards de roubles (340 millions de dollars), comprenaient le remplacement de l'unité de fusion et nécessitaient des équipements sophistiqués, qui provenaient auparavant essentiellement de pays occidentaux. Nornickel n'a pas divulgué le nom de ses nouveaux fournisseurs d'équipement.

Norilsk, comme beaucoup d'autres entreprises russes, se tourne vers la Chine et d'autres pays non occidentaux à la recherche des technologies dont elle a besoin.

Nornickel a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à une nouvelle baisse de la production de nickel et de palladium cette année, en raison de risques géopolitiques défavorables et de la réparation du four.

En avril, Washington et Londres ont interdit aux bourses de métaux d'accepter les nouveaux aluminium, cuivre et nickel produits par la Russie et ont interdit l'importation de ces métaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne afin de perturber les recettes d'exportation de la Russie.

Nornickel a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année en avril, mais n'a pas fourni d'estimations concernant l'impact des nouvelles sanctions sur sa production. (Reportage d'Anastasia Lyrchikova, édition de Gleb Bryanski et Susan Fenton)