Nornickel est en pourparlers avec China Copper pour former une coentreprise qui permettrait au géant minier russe de transférer l'ensemble de sa fonderie de cuivre en Chine, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait du dossier.

Si ce transfert a lieu, il s'agira de la première délocalisation d'une usine russe depuis que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont interdit aux bourses des métaux d'accepter les nouvelles productions d'aluminium, de cuivre et de nickel de la Russie.

Cela signifie également que le cuivre de Nornickel sera produit dans le pays où il est le plus consommé.

Nornickel a déclaré en avril qu'elle prévoyait de fermer ses installations dans l'Arctique et de construire une nouvelle usine en Chine avec un partenaire dont le nom n'a pas été dévoilé.

Des cadres de China Copper, qui appartient au premier producteur mondial d'aluminium Chinalco, se sont rendus à Moscou en juin pour discuter d'une éventuelle coentreprise, a déclaré l'une des sources, ajoutant que les détails de la structure et de l'investissement étaient encore en cours de discussion.

Nornickel s'est refusé à tout commentaire. Chinalco et China Copper n'ont pas répondu aux demandes de commentaires par courriel et par téléphone.

Les sites envisagés en Chine comprennent Fangchenggang et Qinzhou dans la région de Guangxi, ont déclaré les deux sources, une autre source indiquant que Qingdao dans la province de Shandong était également envisageable.

Une décision sur une coentreprise sera prise au cours des prochains mois, a déclaré une cinquième source, ajoutant que la production chinoise de Nornickel sera probablement consommée sur le marché intérieur.

La nouvelle installation aura une capacité de production de 450 000 tonnes de cuivre par an, selon deux des sources, ce qui représente environ 2 % des réserves mondiales estimées à environ 22 millions de tonnes métriques cette année.

Nornickel, qui, selon son rapport annuel, a produit 425 400 tonnes de cuivre raffiné l'année dernière, a traité tous ses concentrés en 2023 dans l'usine de l'Arctique, sa seule opération produisant du cuivre fini pouvant être livré sur les marchés boursiers.

Son plan de délocalisation est intervenu peu après que le London Metal Exchange, le plus grand et le plus ancien forum des métaux au monde, a annoncé en avril de nouvelles restrictions sur ses ventes de produits.

Le Nornickel et son métal ne font pas l'objet de sanctions américaines ou européennes, mais de nombreux consommateurs occidentaux n'achèteront plus de métal d'origine russe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une grande partie du métal de l'entreprise a été stockée au LME, avec plus de 40 % des stocks de cuivre stockés au LME produits en Russie à la fin du mois de mai, selon les données disponibles.

Selon les nouvelles règles, le stockage au LME n'est plus disponible pour le cuivre russe produit après le 13 avril.

China Copper est la seule société intéressée par la création d'une entreprise commune avec Nornickel à ce jour, ont déclaré les sources, car sa société mère Chinalco est directement gérée par le gouvernement central chinois et est autorisée à prendre des décisions clés impliquant des parties étrangères.

Nornickel a approché d'autres producteurs chinois de cuivre appartenant à l'État, mais nombre d'entre eux relèvent de gouvernements provinciaux et considèrent qu'il est risqué de travailler avec une entreprise étrangère sans la bénédiction du gouvernement central.

Dans sa déclaration d'avril, la société a indiqué que l'usine devrait être construite d'ici à la mi-2027 et qu'elle fournira à Nornickel environ 2 millions de tonnes de concentré de cuivre par an.

L'année dernière, la Chine a consommé plus de la moitié de la production mondiale de cuivre, utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction. (Reportage de Julian Luk et Siyi Liu ; reportage complémentaire de Polina Devitt ; rédaction de Pratima Desai ; édition de Veronica Brown et Jan Harvey)