Le fonds Nornickel lance sur le LSE les premiers ETC de nickel et de cuivre suivis par la blockchain.

Nornickel, le plus grand producteur mondial de nickel raffiné et un important producteur de cuivre, espère attirer davantage d'investisseurs basés en Europe dans ces métaux de base grâce à des ETC lancés à la Bourse de Londres (LSE).

Les ETC utiliseront la technologie Blockchain pour la transparence et la sécurité des métaux qui les soutiennent. Les métaux seront stockés dans des entrepôts à Rotterdam, a indiqué Nornickel dans un communiqué jeudi.

Le ratio des dépenses totales pour les ETC de cuivre et de nickel est estimé à 0,85 % et 0,75 %, respectivement, a-t-il ajouté.

Son Global Palladium Fund a lancé des ETC similaires pour l'or, l'argent, le platine et le palladium en janvier.