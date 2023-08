MINISO Group Holding Ltd est une société holding qui propose principalement une variété de produits de style de vie axés sur le design. La société a construit sa marque phare MINISO et établi un réseau de magasins dans le monde entier. Les produits de la société comprennent la décoration intérieure, la petite électronique, le textile, les accessoires, les outils de beauté, les jouets, les cosmétiques, les soins personnels, les snacks, les parfums et les fragrances, ainsi que la papeterie et les cadeaux. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers, tels que l'Asie, l'Amérique, l'Europe et autres.