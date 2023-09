Minnova Corp. est une société productrice d'or basée au Canada. La société se concentre sur l'énergie propre dans le plan de redémarrage de la mine d'or PL. Les propriétés de la société comprennent le projet PL (propriété PL et propriété Nokomis). La société possède une participation de 100 % dans la mine PL et la propriété contiguë Nokomis, situées au Manitoba, sous réserve d'une redevance de 3 % sur les revenus nets de fonderie (NSR). La société détient un permis d'exploitation minière PL Gold (Environment Act 1207E), une usine de traitement existante de 1000 par jour (tpd), plus de 7000 mètres de rampe souterraine développée jusqu'à 135 mètres de profondeur, est entièrement accessible par route et proche des infrastructures minières existantes dans la prolifique ceinture de roches vertes de Flin Flon au centre du Manitoba. La filiale de la société est Minnova Renewable Energy, qui vise la production d'hydrogène vert.

Secteur Or