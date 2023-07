Minnova Corp. fait le point sur son activité

Minnova Corp. a présenté une mise à jour sur la stratégie de Minnova Renewable Energy ("MRE") et sur les développements de la mine d'or PL, détenue à 100%. Minnova Renewable Energy Flin Flon Clean Energy Hub (FFCEH) Suite à l'annonce de la signature d'un protocole d'entente non contraignant entre MRE et la ville de Flin Flon le 29 mars 2023, la société a mené un vaste processus de consultation auprès de l'industrie (équipementiers, fournisseurs de technologie et offtaker potentiels), du gouvernement, des premières nations et de la communauté. Sur la base des résultats de ces discussions, la société est impatiente de faire progresser l'initiative du Flin Flon Clean Energy Hub (FFCEH) et a l'intention d'engager un groupe d'ingénieurs-conseils ayant l'expérience requise en matière d'hydrolyse, de gaz de synthèse, de traitement, d'environnement et d'autorisation (ingénieur propriétaire) pour réaliser une série d'études technico-économiques sur les compromis. Ces études analyseront l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène vert avec une charge initiale minimale de 20 MW d'énergie hydroélectrique à faible coût fournie par Manitoba Hydro, avec la possibilité d'augmenter la capacité à plus de 100 MW. La production initiale d'hydrogène vert est estimée à 2 880 tonnes qui pourraient être directement transformées en plus de 16 000 tonnes d'ammoniac renouvelable ou en plus de 20 000 tonnes de méthanol renouvelable. Les études porteront également sur la production de carburant diesel renouvelable et de carburant aviation durable (SAF). Si l'hydrogène vert n'est pas un marché établi au Canada, les marchés de l'ammoniac et du méthanol le sont, ce qui offre un marché prêt à fournir des carburants à base d'énergie renouvelable aux industries qui cherchent à se décarboniser. Le diesel renouvelable peut remplacer le diesel conventionnel dérivé des combustibles fossiles et le SAF est de plus en plus utilisé comme solution pour réduire les émissions de carbone liées aux voyages aériens. L'approvisionnement en énergie hydroélectrique à grande échelle de la région, combiné à un approvisionnement abondant en biomasse forestière et à d'autres considérations de développement, notamment des services publics compétitifs, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures routières et ferroviaires et un accès portuaire maritime, ont été des éléments clés dans le processus de sélection du site. Usine pilote de gazéification de la biomasse de Swan River La construction de l'usine pilote de gazéification de la biomasse prévue est en cours, la majorité des pièces du réacteur ayant été achetées et stockées à Winnipeg. La société s'approvisionne actuellement en capteurs et en vannes ATEX spécialisés et, une fois qu'elle les aura reçus, elle sera en mesure de faire avancer la fabrication et l'assemblage. La société fournira d'autres mises à jour sur le marché au fur et à mesure de l'avancement de l'assemblage. Mine d'or PL Au cours des derniers mois, la société a sollicité de manière proactive l'intérêt d'autres sociétés du secteur aurifère concernant d'éventuels M+A et/ou des efforts conjoints pour faire progresser la mine d'or PL. Les discussions ont porté sur un éventail de stratégies allant de forages supplémentaires pour augmenter les ressources actuelles de la plainte NI 43-101 à un développement à grande échelle basé sur l'étude de faisabilité de 2018 (2018 FS") qui serait mise à jour avant toute décision de construction. Ces pourparlers sont en cours et la société fera des commentaires supplémentaires si un accord est conclu et qu'il nécessite une annonce importante. Par ailleurs, la société a été approchée par un entrepreneur minier appartenant aux Premières Nations et par un développeur d'équipements et de systèmes miniers, qui lui ont proposé d'envisager un programme d'exploration avancée et de développement souterrain conçu pour faire progresser la mine d'or PL et consistant en un échantillonnage en vrac en surface pour des tests métallurgiques actualisés, suivi d'un développement minier souterrain à faible profondeur pour tester des équipements et des méthodes d'exploitation souterraine spécifiquement conçus pour des gisements étroits et à faible angle comme celui de PL. Les discussions n'en sont qu'à leur début et sont encouragées par l'expérience et l'expertise des parties concernées, ainsi que par la possibilité de s'associer à un entrepreneur appartenant aux premières nations pour partager le développement de la mine.

