Minoan Group Plc est une société de holding et de gestion. La société opère principalement par l'intermédiaire de ses filiales. La société est engagée dans la conception, la création, le développement et la gestion d'hôtels et de centres de villégiature de luxe respectueux de l'environnement, ainsi que dans la fourniture de services de gestion générale. Sa division des centres de villégiature de luxe est engagée dans le développement d'un centre de villégiature à Cavo Sidero, en Crète (le projet). Les filiales de la société comprennent Loyalward Limited, Loyalward Leisure PLC et Loyalward Hellas S.A. Loyalward Hellas S.A. est engagée dans la gestion d'entreprises, de centres de villégiature et d'énergies renouvelables en Grèce. Loyalward Limited s'occupe de la conception, de la création, des services et de la gestion de centres de villégiature au Royaume-Uni.