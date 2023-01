Le géant thaïlandais de l'hôtellerie Minor International vise une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires en 2023

"N'allons pas chercher l'occupation parce que la capacité de vol était limitée. Allons-y pour les tarifs", a déclaré Dillip Rajakarier aux journalistes lors d'une conférence de presse, faisant référence à la stratégie privilégiée par la compagnie l'année dernière.

L'année dernière, les tarifs des hôtels aux Maldives, en Australie et en Thaïlande ont augmenté de 15 à 40 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie et ont permis de compenser la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des taux d'intérêt, a déclaré Rajakarier.

Minor, qui possède le groupe hôtelier espagnol NH, réalise plus de la moitié de ses revenus hôteliers en Europe, environ 15 % en Thaïlande et le reste au Moyen-Orient, en Amérique et en Australie.

"L'Europe s'est très fortement redressée ... et les vents arrière viennent de la Chine", a-t-il déclaré, ajoutant que l'entreprise vise une croissance à deux chiffres de ses revenus au cours des trois prochaines années.

Avant la pandémie, les dépenses des touristes chinois s'élevaient à environ 255 milliards de dollars par an dans le monde. Ces dépenses se sont pratiquement arrêtées pendant la pandémie, mais devraient rebondir après que la Chine ait assoupli ce mois-ci ses restrictions de voyage.

Minor dispose d'amples liquidités, avec 50 milliards de bahts (1,52 milliard de dollars) en espèces et des facilités de crédit non utilisées, et proposera le mois prochain des obligations perpétuelles d'une valeur maximale de 11 milliards de bahts pour assurer le service de la dette, a déclaré Rajakarier.

(1 $ = 33,0000 baht)