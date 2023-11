MinRex Resources Limited a annoncé la démission de M. Robert Boston en tant que directeur général et chef de la direction, avec effet immédiat. Alors qu'une période de préavis de 4 mois était requise en vertu de l'accord de services exécutifs de la société avec M. Boston, il a été convenu que sa démission prendrait effet immédiatement et qu'il serait payé en lieu et place du préavis après une courte période de transition.