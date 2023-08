Minsur SA est une société minière basée au Pérou dont l'activité principale est l'exploitation, la fonte, le raffinage et la commercialisation de l'étain. Les installations de la société comprennent la mine San Rafael, qui est située dans le département de Puno, ainsi qu'une usine de fusion et d'affinage située à Pisco. Par le biais de ses filiales, la Société est active dans l'exploration d'autres gisements minéraux et a également des opérations établies au Chili et au Brésil. Au 31 décembre 2011, la société possédait des filiales telles que Minera Latinoamericana SAC, Cumbres Andinas SA, Compania Minera Barbastro SA, Minera Sillustani SA, Mineracao Taboca SA et Inversiones Cordillera del Sur Ltda, entre autres. En outre, Inversiones Breca SA était l'actionnaire majoritaire de la société avec la totalité du capital social.

Secteur Sociétés minières intégrées