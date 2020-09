MINT : Annonce Projet OPA par Eoden

COMMUNIQUE

Montpellier, le 28 septembre 2020

ANNONCE D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUIVIE LE CAS ECHEANT, D'UN RETRAIT

OBLIGATOIRE INITIEE PAR EODEN, A UN PRIX DE 10 EUROS PAR ACTION MINT

Montpellier, le 28 septembre 2020 - La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, et EODEN, société familiale basée à Montpellier portant des projets en France et en Europe qui agissent en faveur de la transition énergétique, agro-écologique et environnementale, annonce avoir signé ce jour un accord aux termes duquel la société EODEN (au travers de Mercure Energie) déposera, avant la fin du 4ème trimestre 2020, un projet d'offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur les actions de la société Mint, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, au prix unitaire de 10€, valorisant 100% des titres Mint à hauteur de 64 M€ environ sur une base totalement diluée (l' « Offre Publique »). Le prix retenu dans le cadre de l'Offre Publique représente une prime de +24% par rapport au dernier cours de clôture du titre Mint, soit 8,05 €, et de +72% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois, soit 5,82 €. Le principe de l'Offre Publique ainsi que la signature d'un Tender Offer Agreement entre EODEN et Mint ont été approuvés le 25 septembre dernier à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.

L'Offre Publique visera également la totalité des BSA en circulation au prix de 0,54 euro par BSA.

En application des dispositions des articles 261-1 I 2° et 4° et III du règlement général de l'AMF, le conseil d'administration de Mint, sur proposition d'un comité ad hoc, a désigné le cabinet Didier Kling Expertise et Conseil, représenté par Messieurs Didier Kling et Teddy Guerineau, en qualité d'expert indépendant afin d'émettre un avis sur les conditions financières de l'Offre Publique. Son rapport sera reproduit in extenso dans le projet de note en réponse de Mint.

Il est précisé que EODEN était entrée au capital de la société Mint à l'occasion d'une augmentation de capital réservée de 3,23 M€ le 12 juillet 2019, lui permettant de détenir 948.000 actions représentant 16,65% du capital et 15,82% des droits de vote. EODEN bénéficie également d'un siège au conseil d'administration de Mint depuis le 9 octobre 2019.

Dans le cadre des accords qui ont été signés, Monsieur Kaled Zourray, Président-Directeur Général de Mint, et LUNA INVEST (détenue à 100% par Kaled Zourray) se sont engagés à apporter à l'offre publique l'intégralité des 288.717 actions Mint qu'ils détiennent, soit un bloc représentant 5,07% du capital social de Mint et 9,64% de ses droits de vote, ainsi que l'intégralité des 288.717 BSA qu'ils détiennent1.

1 Conformément aux articles 231-3 et 232-7 du règlement général de l'AMF, cet engagement demeure révocable

