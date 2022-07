MINT : Chiffre d'affaire semestriel 2022

(TCFE), instaurée par la loi Nome au 1er janvier 2011 qui a remplacé les Taxes Locales. Ces taxes sont facturées au client final mais le redevable est le fournisseur d'énergie. Dès lors, comme pour toute entreprise du secteur, il convient de faire apparaître comptablement ces taxes en chiffre d'affaires et en impôts et taxes.

1 Le chiffre d'affaires du pôle Energies intègre 6,3 M€ d'impôts et taxes que MINT collecte légalement pour le compte de tiers. Il est constitué principalement par les taxes douanières TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité) et TICGN (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale de Gaz Naturel) et par la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité

Hors Toutes Taxes (HTT), la croissance s'établit à 53% (76,8 M€ au 1er semestre 2022 contre 50,2 M€ sur la même période en 2021). Cette hausse de l'activité s'explique par les évolutions tarifaires appliquées successivement en décembre 2021, en février puis en mai 2022 et par la reprise de la marque Planète Oui et de son portefeuille de clients en mars 2022.

Activité Energie : un semestre marqué par une situation sans précédent sur le marché de l'énergie

Le chiffre d'affaires (HTT) du 1er semestre 2022 du pôle Energies s'élève à 75,3 M€ contre 48,4 M€ au 1er semestre 2021 correspondant à un chiffre d'affaires en hausse de 49%. Il inclut la vente de gaz qui a atteint 3,9 M€ au 1er semestre 2022.

Sur ce marché, la dégradation continue des conditions d'achat s'explique par le conflit russo-ukrainien, ainsi que par les difficultés de maintenance du parc nucléaire français. Les prix d'achat forward de l'énergie livrée au dernier trimestre 2022 sont ainsi passés de 75€/MWh en date du 1er juillet 2021 à 255€MWh au 1er janvier 2022 pour ensuite encore monter jusqu'à 752€/MWh au 1er juillet 2022. En regard, l'augmentation des TRV (Tarifs Réglementés de Vente) est restée bloquée à +4% en lien avec le gel de ces mêmes tarifs réglementés. Face à cette situation totalement exogène subie par la Société comme par l'ensemble des acteurs du secteur, Mint a bénéficié du soutien au secteur via les mécanismes d'ARENH+ et d'avance de trésorerie compensatoire du gel tarifaire. Néanmoins, Mint a dû mettre en œuvre des mesures de fond visant à augmenter les tarifs de vente et adapter certaines de ses offres. Dans le prolongement de ces mesures, Mint a enregistré un nombre important de départ de ses clients dont certains ont décidé de former une action collective. Mint rappelle que les mesures prises sont à la fois dictées par la nécessité de maintenir autant que possible ses équilibres financiers ainsi que par l'importance d'offrir une solution de continuité énergétique à ses propres clients. Cette augmentation, effectuée dans la stricte application de la réglementation et des conditions contractuelles, s'imposait à la société afin de servir à ses clients une énergie toujours plus durable.

La Société a en outre bénéficié de l'intégration de la base des clients Planète Oui. En termes d'activité, ce renfort de clients lui a permis de compenser le départ de 40 000 de ses clients les plus électro- intensifs pesant ainsi sur la marge de l'exercice. Au 30 juin 2022, la Société compte plus de 170 000 clients en électricité et 10 000 en gaz illustrant la hausse de 25% en comparaison du 1er semestre 2021. Les augmentations de tarifs et la progression de la base clients évoquées ci-dessus sont cependant partiellement pondérées par la baisse de la consommation moyenne par client entre les deux périodes.

Sur les télécoms, le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 1,5 M€ contre 1,8 M€ au 30 juin 2021.

Perspectives : Fondamentaux solides et mobilisation pour faire face au contexte toujours difficile au 2nd semestre

Contraint par la mécanique des prix de marché, les hausses de tarifs de vente passées au cours des derniers mois devraient permettre à la Société d'afficher une résistance sans toutefois afficher un EBITDA semestriel positif. Par conséquent, en l'absence d'améliorations d'ici l'hiver 2022-2023, Mint pourrait envisager le passage de nouvelles revalorisations tarifaires avant la période hivernale.

Dans ce contexte, la Société entend proposer des solutions d'autoconsommation et écogestes favorisant la sobriété énergétique. Mint continue à cet effet de développer son portefeuille de produits et services d'autoconsommation basé autour de Mint Solaire et Mint Market.

La Société réaffirme son engagement en faveur de la transition écologique au service du plus grand nombre.