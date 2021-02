MINT : OPA Mint - Réouverture de l'offre

COMMUNIQUE

Montpellier, le 28 janvier 2021

REOUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AMICALE INITIEE PAR MERCURE ENERGIE SUR LES ACTIONS MINT, DU 1er FEVRIER JUSQU'AU 12 FEVRIER, APRES LE SUCCES DE LA PREMIERE OFFRE

Montpellier, le 28 janvier 2021 - La Société MINT ainsi que EODEN, annoncent la réouverture de l'Offre publique d'achat visant les actions Mint à compter du 1er février 2021 jusqu'au 12 février 2021 (inclus).

L'offre réouverte permettra aux actionnaires de MINT qui n'ont pas apporté leurs actions ou BSA de le faire, et ce au même prix, soit 10 € par action et 0,54 € par BSA.

Pour rappel, à l'issue de la première Offre, clôturée le 26 janvier 2021 :

• 1.629.935 actions MINT représentant 28,3% du capital, ont été apportées à l'Offre, permettant à MERCURE ENERGIE de détenir 59,1% du capital et au moins 59,0% des droits de vote de MINT1.

• 662.904 BSA, représentant 15,7% des BSA en circulation, ont également été apportés à l'Offre, permettant à MERCURE ENERGIE de détenir 53,9% du capital et au moins 53,8% des droits de vote de MINT, sur une base entièrement diluée.

Pour rappel, le prix proposé externalise une prime de + 31,3 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours (2) de bourse précédant l'annonce du projet d'Offre. Le prix offert pour les BSA fait quant à lui ressortir une prime de + 40,1 % sur le cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce du projet d'Offre.

Avec le lancement de l'offre gaz, le succès de cette opération permettra à MINT de se renforcer au niveau financier pour disposer des moyens nécessaires à l'accélération mais aussi en matière de gouvernance. En effet, les évolutions du marché en matière d'approvisionnement et de fourniture nécessitent de s'adosser à un actionnaire de contrôle. La présence d'un actionnaire stable avec une vision de long terme permettra également à MINT d'effectuer les investissements importants pour accélérer l'acquisition client et devenir à terme un des premiers acteurs indépendants du marché de la fourniture d'électricité aux particuliers.

1 Il est par ailleurs précisé que MERCURE ENERGIE a exercé en date du 21 décembre 2020 les 388 902 BSA qu'il avait acquis suite au dépôt du projet d'offre à l'AMF (cf. D&I 220C5278 du 4 décembre 2020), lui ayant permis d'acquérir 64 817 actions complémentaires.

2 En nombre de jours de bourse

Ce communiqué ne constitue pas une offre en vue d'acquérir des titres

Mise à disposition des documents relatifs à l'Offre

La note d'information de MERCURE ENERGIE et la note en réponse de MINT, telles que visées par l'AMF le 8 décembre 2020 sous les numéros 20-591 et 20-592 respectivement, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de ces sociétés, sont disponibles sur le site internet de l'AMFwww.amf-france.org) et sur le site internet de MINT (https://mint.eco/propos/projet-dopa). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de MINT (52 rue d'Odin - 34965 Montpellier).

Informations importantes

Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique d'achat réouverte, le nombre d'actions non présentées à l'offre publique par les actionnaires minoritaires de la société Mint ne représenterait pas plus de 10% du capital social et des droits de vote de la société Mint, la société Mercure Energie envisage de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre publique, la mise en œuvre, conformément aux dispositions des articles L. 433-4 III du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, de la procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre publique, nette de tous frais, afin de se voir transférer les actions de Mint non apportées à la présente offre publique.

Ce communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente de titres Mint. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s'informer des restrictions légales en vigueur et s'y conformer. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance de la note d'information mentionnée dans ce communiqué, ainsi que de toute modification ou de tout supplément apporté(e) à ce document, dans la mesure où celui-ci contient des informations importantes sur l'opération proposée ainsi que sur d'autres sujets connexes. Ni Mint, ni ses actionnaires et conseils ou représentants respectifs n'accepte une quelconque responsabilité dans l'utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférente au communiqué.

A propos de MINT

La société Mint (ex. Budget Telecom) fournit des services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix. Avec plus de 100 000 abonnés, Mint a réalisé un chiffre d'affaires de près de 35 millions d'euros en 2019. La Société est cotée sur Euronext Growth

Paris sous le symbole ALBUD depuis 2006.

A propos d'EODEN

Grandissons le futur…Mieux vivre, mieux consommer et mieux produire

Eoden, société familiale basée à Montpellier, porte des projets en France et en Europe qui agissent en faveur de la transition énergétique, agro-écologique et environnementale. Eoden s'est historiquement développée dans le secteur de la gestion de déchets avant de s'orienter vers la conception, la construction, le financement et la maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques pour son compte et pour celui de tiers. Énergies renouvelables, agriculture durable, construction verte, hôtellerie éco- performante… Eoden accompagne les entreprises qui favorisent la transition écologique, soutient sur le long terme des projets innovants et vertueux et optimise les synergies pour produire de la valeur environnementale, sociale, économique.

