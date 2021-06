MINT : Renforcement de la gouvernance pour accompagner la société dans son nouveau cycle de croissance

Dans ce cadre, Mint annonce le renforcement de sa gouvernance et de son équipe managériale, acté par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 17 juin 2021. Avec l'évolution de ses organes de direction et portée par le dynamisme de ses marchés, la société se donne les moyens de concrétiser ses ambitions de gains de parts de marché en France, dans un contexte concurrentiel renforcé.

Montpellier, le 17 juin 2021 - La société Mint, fournisseur de services d'énergie et de télécoms éco- responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, est désormais accompagnée dans sa croissance par son actionnaire majoritaire, le groupe EODEN. Celui-ci détient désormais plus de 62% de son capital à l'issue de l'offre publique d'achat sur Mint de EODEN RESSOURCES (anciennement Mercure Energie et filiale à 100% du Groupe EODEN). L'opération avait été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Mint et s'est conclue début 2021.

Le Conseil d'administration de Mint est désormais composé de 4 membres : M. Erick Gay, Président du conseil d'administration, M. Kaled Zourray, Directeur Général, M. David Perret (représentant permanent d'EODEN RESSOURCES, administrateur) et M. Bernat Rofes (administrateur indépendant).

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 17 juin 2021 a également désigné M. Gaël Joly en tant que Directeur Général Délégué. Il épaulera notamment M. Kaled Zourray en matière de politique de gestion des risques, développement du sourcing vert, structuration financière et juridique ainsi que sur les sujets de croissance externe.

M. Erick Gay déclare : « Le travail réalisé jusqu'ici a été exemplaire. Avec l'arrivée d'EODEN au capital de Mint en tant qu'actionnaire majoritaire, nous allons poursuivre le développement initié depuis 2 ans en collaboration avec Kaled. Nous nourrissons de grandes ambitions pour MINT qui devient le vaisseau amiral d'EODEN RESSOURCES pour associer croissance et environnement et relever les défis de la transition énergétique. Je suis convaincu que nous saurons impulser un nouvel élan annonciateur d'un nouveau cycle de croissance durable. A ce titre, la cotation boursière reste une composante à part entière de cette stratégie de développement. Notre stratégie en matière de transition énergétique et de politique RSE est alignée avec celle de Mint. Nous sommes persuadés que notre position d'actionnaire majoritaire chez Mint sera créatrice de valeur partagée pour l'ensemble des participations d'EODEN ainsi que pour tous les actionnaires, qu'ils soient historiques ou nouvellement investis dans Mint. ».

M. Kaled Zourray ajoute : « Je suis ravi d'accueillir Erick, Gaël et David. Leur expérience en matière d'énergie renouvelable nous offre des opportunités de développement importantes. Nous avons aujourd'hui besoin de monter en puissance pour supporter des investissements importants et devenir

terme un des premiers acteurs indépendants du marché de la fourniture d'électricité aux particuliers. Avec l'appui opérationnel de Gaël à mes côtés et la vision stratégique à long terme dont nous bénéficions désormais avec l'arrivée de Erick et David, nous avons les moyens de nos ambitions ».

M. Erick Gay a plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'ingénierie industrielle au service de l'environnement et des énergies renouvelables. Ingénieur géologue de l'Ecole des Mines de Paris, il a animé et dirigé le Groupe VALECO dont il en a été l'associé majoritaire jusque mi-2019 à travers EODEN (anciennement HOLDING GAY). Le Groupe VALECO a pour activité la conception, la construction, le financement et la maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques pour son compte et pour celui de tiers.

M. Gaël Joly est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur de gestion de la Solvay Business School (Belgique). Il a débuté sa carrière en 2005 chez Ernst & Young. En 2011, il intègre le Groupe VALECO, développeur et exploitant de parcs éoliens et photovoltaïques, au poste de Directeur financier et membre du CODIR. Depuis la vente du Groupe VALECO par EODEN, il s'inscrit dans le nouveau projet EODEN en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement au sein de la Direction. Sa connaissance de Mint d'abord en tant qu'administrateur indépendant en 2018, puis en tant que représentant d'EODEN RESSOURCES, sera déterminante pour la suite.

Enfin, M. David Perret est ingénieur de l'ENI (Saint-Etienne) et de la Fahrhochschule de Siegen en Allemagne. Il est spécialisé dans les infrastructures d'énergie notamment en matière de lignes Haute Tension. Responsable de projets chez EODEN, son expertise en matière d'efficacité énergétique, d'autoconsommation, de mobilité électrique et de production/distribution d'électricité sera précieuse pour orienter la stratégie de développement de Mint.